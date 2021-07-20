الأرصاد: أمطار غزيرة وسيول على 4 مناطق من الأربعاء حتى الأحد

الرياض - محمد عبدالله - توقع المركز الوطني للأرصاد، هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة، وقد تؤدي إلى جريان سيول على بعض مناطق المملكة، وتكون مصحوبة بزخات من البرد، ابتداءً من غد الأربعاء وحتى يوم الأحد القادم.

وذكر المركز –عبر موقعه الإلكتروني- أن الحالة الممطرة تشمل عسير والباحة وجازان ونجران، وتكون مصحوبة برياح نشطة تصل سرعتها إلى حوالي 55 كم/س، وتؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار.

وأضاف أنَّ الأمطار ستكون من خفيفة إلى متوسطة من يوم الأربعاء وحتى الجمعة على منطقتي الرياض ومكة المكرمة، كما إنه متوقع تأثر مناطق الشرقية والمدينة المنورة والقصيم بأمطار من خفيفة لمتوسطة، ولا يستبعد امتداد الأمطار إلى منطقة حائل والأجزاء الجنوبية من تبوك.

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