وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

الرياض - محمد عبدالله - رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما رفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالخير والنماء والازدهار.