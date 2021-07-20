إغلاق 9 منشآت تجارية بالشرقية.. ورصد 70 مخالفة للتدابير الصحية

الرياض - محمد عبدالله - نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1446 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، أسفرت عن إغلاق 9 منشآت مخالفة، ورصد 79 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية، وتطبيق "توكلنا".

وأكَّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، وخاصة خلال أيام عيد الأضحى المبارك؛ للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، للحد من انتشار فيروس كورونا، وتفعيل مبادرة "ممتثل"، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات "940".