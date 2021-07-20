«شؤون الحرمين» تستقبل الحجاج بالحلوى والبخور والقهوة

الرياض - محمد عبدالله - احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، بالحلوى، والبخور، والقهوة، وذلك ابتهاجا بالعيد.

وقال مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة، جنادي بن علي مدخلي، إن هذه المبادرة قدمت ابتهاجا بالعيد وبوصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة.

وأضاف أن الفرحة في المسجد الحرام اليوم، فرحتان الأولى فرحة العيد، والثانية فرحة وصول الحجاج إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة بعد وقوفهم في عرفة ومبيتهم بمزدلفة ورميهم الجمرة الكبرى، ووصولهم إلى المسجد الحرام سالمين غانمين.

وأكد مدخلي حرص الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة مشاركتها قاصدي المسجد الحرام أفراحهم، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية، والتي تتطلب الجهد المضاعف، والعمل الدقيق الذي يضمن سلامة الجميع، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –حفظها الله- في ظل ما يقدم من دعم وخدمات مميزة للحجاج ولسلامتهم.

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