الحجاج يبدأون رمي جمرة العقبة الكبرى

الرياض - محمد عبدالله - بدأ حجاج بيت الله الحرام، صباح اليوم الثلاثاء، في رمي جمرة العقبة الكبرى في مشعر منى، في أول أيام عيد الأضحى .

في السياق ذاته، قال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه تمّ التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى.

وأضاف أنه تمّ تهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف، والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

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