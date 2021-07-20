أخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أنه تمت معالجة بعض الأخطاء في شبكات الكهرباء بمخيمات الحجاج، وذلك وفقا لما ذكرته قناة الإخبارية.
يذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، أكدت جاهزية خطتها التشغيلية ومشاريعها وكوادرها الفنية والمتخصصة، لتقديم خدمة موثوقة لحجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة، لافتة إلى أنه تم استنفار أكثر من 700 مهندس وفني لتنفيذ الخطة التشغيلية في المشاعر المقدسة.
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