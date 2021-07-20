تغريم 77 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج 770 ألفا

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى - مزدلفة - عرفات) دون تصريح حتى نهاية الـ13 من ذي الحجة، وستُتَّخذ الإجراءات النظامية حيالهم.
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