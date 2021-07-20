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تغريم 77 مخالفا لتنظيم وتعليمات الحج 770 ألفا

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صرح المتحدث الرسمي لقيادة قوات أمن الحج، العميد سامي الشويرخ، بأنه تم ضبط 77 مخالفا لتنظيم الحج وتعليماته، التي تنص على وجوب الحصول على تصريح للحج، واتُّخذت الإجراءات النظامية في حقهم بتطبيق الغرامة المالية المقررة عن مخالفة كل منهم، المحددة بـ10.000 ريال.

وأهاب العميد الشويرخ بالمواطنين والمقيمين كافة الالتزام بالتعليمات الخاصة بموسم حج هذا العام، مؤكدا، في الوقت نفسه، أن رجال الأمن سيطبقون الأنظمة بحق كل من يحاول الوصول إلى المسجد الحرام والمنطقة المركزية المحيطة به والمشاعر المقدسة (منى - مزدلفة - عرفات) دون تصريح حتى نهاية الـ13 من ذي الحجة، وستُتَّخذ الإجراءات النظامية حيالهم.


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MO Nasa

MO Nasa

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