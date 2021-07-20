الاحتفاء بالحجاج أول أيام العيد

احتفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الثلاثاء، أول أيام عيد الأضحى المبارك، بوصول الحجاج إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، بتوزيع الحلوى والبخور والقهوة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ابتهاجا بالعيد.

وأوضح مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة، جنادي بن علي مدخلي، أن هذه المبادرة قدمت ابتهاجا بالعيد، وبوصول الحجاج إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة. وقال «مدخلي»: للعيد فرحة في نفوس المسلمين، والفرحة في المسجد الحرام اليوم فرحتان: الأولى فرحة العيد، والثانية فرحة وصول الحجاج إلى المسجد الحرام، لأداء طواف الإفاضة، بعد وقوفهم في عرفة، ومبيتهم بمزدلفة، ورميهم الجمرة الكبرى، ووصولهم إلى المسجد الحرام سالمين غانمين.

وأكد «مدخلي» حرص الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة على مشاركة قاصدي المسجد الحرام أفراحهم، خاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي تتطلب الجهد المضاعف، والعمل الدقيق الذي يضمن سلامة الجميع، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة – حفظها الله - في ظل ما تقدمه من دعم وخدمات مميزة للحجاج وسلامتهم.