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إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة

إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة

متابعات الخليج 365 - واس

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.

تعقيم المساجد: 

وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.

نظافة وصيانة: 

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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