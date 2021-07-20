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شكرا لقرائتكم إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
إعادة افتتاح 3 مساجد بعد تعقيمها في المدينة المنورة
إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة
متابعات الخليج 365 - واس
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.
تعقيم المساجد:
وأوضحت أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.
نظافة وصيانة:
وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد، داعيه المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد .
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