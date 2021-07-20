وزير الصحة: الوضع الصحي للحجاج مطمئن جداً

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

قال وزير الصحة، توفيق الربيعة، اليوم الاثنين، في مقابلة مع العربية من مشعر عرفات، إن المملكة حرصت على تطبيق التباعد الاجتماعي لسلامة الحجاج، مؤكداً أن الوضع الصحي للحجاج مطمئن جداً.

وأضاف أن استكمال التحصينات كان شرطاً لاختيار الحجاج، مشيراً إلى أن لدى المملكة خبرات طويلة في التعامل مع الأوبئة.

15 مستشفى:

كما أشار إلى أن هناك 15 مستشفى في مكة والمشاعر لمواكبة الحجاج صحيا، لافتا إلى تدريب القائمين على حملات الحجاج لتعزيز السلامة الصحية.

وكانت وزارة الصحة قد كشفت عن عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا بين الحجاج، مضيفة أن إجراءات الرصد والمتابعة ستستمر حتى نهاية الحج.

فرق مخصصة:

وأوضحت الوزارة أنه تم تجهيز فرق متخصصة بالإسعاف الميداني لتقديم الخدمات للحجاج، مؤكدة أن لديها إجراءات واحترازات على قدر كبير من الكفاءة لحماية الحجاج صحياً.

كما شددت على أن إجراءات الرصد والمتابعة لإصابات كورونا ستستمر حتى نهاية الحج.

ويشارك نحو 60 ألف مقيم في المناسك مقارنة بنحو 2.5 مليون مسلم حضروا في عام 2019، فيما اختير المشاركون من بين 558 ألف متقدم وفق نظام تدقيق إلكتروني.



شارك الخبر