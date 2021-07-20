توزيع 60 ألف مظلة على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي (60) ألف مظلة، اليوم الثلاثاء، على الحجاج والعاملين في المسجد الحرام، ويأتي ذلك ضمن مبادرة الرئاسة العامة التي أطلقتها بعنوان “هديتي مظلتي”، والتي تهدف إلى حماية الحجاج من حرارة الشمس خلال أدائهم طواف الإفاضة، والعاملين في خدمتهم من منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وأبطال الأمن والصحة، والمتطوعين سواء داخل المسجد الحرام وساحاته.

حزمة مبادرات:

وذكر مدير الإدارة العامة للخدمات الاجتماعية بالرئاسة العامة جنادي بن علي مدخلي، أن المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن، والهدف منها هو حماية الحجاج والعاملين في المسجد الحرام من حرارة الشمس، دفعاً لإصابتهم بالإعياء والتعب، وارتفاع درجات حرارة أجسادهم خاصة في ظل ظروف جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي تطبقها الرئاسة العامة داخل المسجد الحرام.

سلامة الحجاج:

وقال مدخلي تأتي هذه المبادرة حرصاً من الرئاسة العامة على سلامة الحجاج خلال أدائهم طواف الإفاضة والعاملين في المسجد الحرام، وسلامة منسوبي ومنسوبات الرئاسة العامة، وشركاء النجاح من الجهات الأخرى كرجال الأمن وأبطال الصحة والمتطوعين وغيرهم.

وأكد جنادي حرص واهتمام الرئاسة بالصحة العامة وسلامة الجميع، وإن هذه المبادرات تأتي بتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبمتابعة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام الدكتور سعد بن محمد المحيميد لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى وأفضل الخدمات لضيوف الرحمن.



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