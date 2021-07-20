توافد مستمر على صحن المطاف وفق الخطط على مسارات محددة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

أكد مراسل قناة الإخبارية من الحرم المكي أن التوافد على صحن المطاف ما زال مستمرًا وفق خطط محددة على مسارات محددة.

طواف الإفاضة:

وأدت وفود حجاج هذا العام طواف الإفاضة، وسط منظومة من الخدمات، والإجراءات الاحترازية داخل المسجد الحرام، والتدابير الوقائية المكثفة التي فعلتها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ضمن خطتها الميدانية والإرشادية والوقائية والفنية والهندسية لضمان سلاسة تفويج الحجاج لأداء نسكهم بيسر وسهولة.

تنظيم الدخول:

وقد شاركت الرئاسة العامة مع الجهات المعنية بتنظيم دخول الحجيج إلى الحرم المكي عبر أبواب محددة لكل فوج، ووفق تنظيم وترتيب دقيق روعي فيه أعلى الإجراءات الوقائية وتطبيق التباعد الجسدي، أثناء تأدية الطواف حول الكعبة المشرفة من خلال المسارات الافتراضية والتي أسهمت في انسيابية وتسهيل حركة الحشود.



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