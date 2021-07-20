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التزام بالبروتوكولات الصحية في جوامع ومساجد السعودية خلال صلاة العيد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

التزام بالبروتوكولات الصحية في جوامع ومساجد السعودية خلال صلاة العيد

فتح المصليات الإضافية المساندة حقق التباعد الجسدي

متابعات الخليج 365 - واس

شهدت المصليات والمساجد والجوامع التي أقيمت فيها صلاة عيد الأضحى المبارك، بعموم مناطق المملكة اليوم الانتظام والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وسط خدمات متكاملة قدمتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

تباعد جسدي: 

وأوضحت الوزارة أن فتح المصليات والمساجد الإضافية المساندة للجوامع حقق التباعد الجسدي بإبقاء مسافة متر ونصف المتر بين كل مصلٍ وآخر من كل الجهات.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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