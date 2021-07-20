محمد بن مسعود - الدمام - عبر تغريدة سأل الله فيها أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ. وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها. 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 03:49 PM عبر تغريدة سأل الله فيها أن يديم على المملكة أمنها وازدهارها "القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى "القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى قدّم وزير التجارة والإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، التهنئة المقرونة بصادق الدعاء لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان؛ بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هـ. وقال في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر": أتقدم بخالص التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ولحجاج بيت الله الحرام والمواطنين والمقيمين كافة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.. سائلاً المولى عز وجل أن يديم على بلادنا أمنها وازدهارها. الكلمات المفتاحية ، "القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر "القصبي" يقدم أصدق التهاني للقيادة بعيد الأضحى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.