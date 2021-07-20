، بعد رفع قيود كورونا.. مسلمو لندن يؤدون صلاة عيد الأضحى ،

محمد بن مسعود - الدمام - في عدد من المساجد الكبرى وسط اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة

أدى جموع المسلمين في لندن اليوم صلاة عيد الأضحى المبارك في عدد من المساجد الكبرى بعد رفع السلطات في إنجلترا أمس القيود الصحية المصاحبة لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقدم مدير المركز الثقافي الإسلامي بمسجد لندن المركزي، الدكتور أحمد الدبيان، تهانيه لجموع المسلمين في بريطانيا بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى عزّ وجل أن يحفظ بلاد المسلمين جميعاً من الوباء وينعم عليها بالخير والرفاه.

كما تطرق الدبيان إلى فرحة الجالية المسلمة في إنجلترا بأداء صلاة العيد في المساجد واستعداد الأسر للاجتماع ومقابلة الأهل والأحباب لأول مرة منذ اندلاع أزمة كورونا، مبيناً أن المركز اتخذ الإجراءات الصحية المناسبة لاستقبال المصلين، متخذين التباعد والحث على ارتداء أقنعة الوجه.