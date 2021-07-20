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سجلت الهند اليوم 30093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويعد ذلك -وفق ما أفادت به وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء- أقل عدد إصابات يومي بالفيروس في البلد خلال الأشهر الـ4 الأخيرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع حصيلة وفيات كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الهند بواقع 374 وفاة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد منذ تفشي الجائحة إلى 406130 وفق "رويترز".
30 ألف حالة.. الهند تسجل أقل عدد إصابات يومي بكورونا خلال 4 أشهرصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-20
سجلت الهند اليوم 30093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويعد ذلك -وفق ما أفادت به وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء- أقل عدد إصابات يومي بالفيروس في البلد خلال الأشهر الـ4 الأخيرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع حصيلة وفيات كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الهند بواقع 374 وفاة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد منذ تفشي الجائحة إلى 406130 وفق "رويترز".
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
11:34 AM
بينها 374 وفاة ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس إلى 406130
سجلت الهند اليوم 30093 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية.
ويعد ذلك -وفق ما أفادت به وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء- أقل عدد إصابات يومي بالفيروس في البلد خلال الأشهر الـ4 الأخيرة.
وأظهرت بيانات الوزارة، ارتفاع حصيلة وفيات كوفيد-19 الذي يسببه الفيروس في الهند بواقع 374 وفاة، ليصل إجمالي حصيلة ضحايا الفيروس في هذا البلد منذ تفشي الجائحة إلى 406130 وفق "رويترز".
، 30 ألف حالة.. الهند تسجل أقل عدد إصابات يومي بكورونا خلال 4 أشهر ،
المصدر : الخليج 365
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