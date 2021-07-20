محمد بن مسعود - الدمام - عبر فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي الفرنسي بمنصة تويتر هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى. ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك". وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو. — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) ❤💙 نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى المبارك.#كل_عام_وانتم_بخير pic.twitter.com/UvMBUWwOUI — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 20, 2021 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab)

شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-20 هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى. ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك". وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو. — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) ❤💙 نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى المبارك.#كل_عام_وانتم_بخير pic.twitter.com/UvMBUWwOUI — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 20, 2021 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) 20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 10:23 AM عبر فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي الفرنسي بمنصة تويتر عبر فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي الفرنسي بمنصة تويتر هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى. ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك". وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو. — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) ❤💙 نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بحلول #عيد_الأضحى المبارك.#كل_عام_وانتم_بخير pic.twitter.com/UvMBUWwOUI — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 20, 2021 — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab)

، شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى ،

المصدر : الخليج 365