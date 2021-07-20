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شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

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محمد بن مسعود - الدمام - عبر فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي الفرنسي بمنصة تويتر

هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات ، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ، وراموس من ، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab)

شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى

صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-20

هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab)

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442

10:23 AM

عبر فيديو نشر على الحساب الرسمي للنادي الفرنسي بمنصة تويتر

هنأ ثلاثي نادي باريس سان جيرمان الجديد، المدافع الإسباني سيرخيو راموس، والحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما، والظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، العالم الإسلامي بحلول عيد الأضحى.

ونشر فريق باريس سان جيرمان عبر حسابه الرسمي في "تويتر"، فيديو للاعبين الثلاثة وهم يهنئون باللغة العربية المسلمين الذين يحتفلون اليوم بعيد الأضحى، بقولهم "عيد مبارك".

وكان النادي الباريسي وفق روسيا اليوم، المملوك لهيئة قطر للاستثمارات الرياضية، أبرم 4 صفقات من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بينها 3 صفقات مجانية، وهي صفقة التعاقد مع الهولندي جورجينيو فينالدوم من ليفربول، وراموس من ريال مدريد، ودوناروما من ميلان، إضافة إلى شراء حكيمي من إنتر ميلان مقابل حوالي 70 مليون يورو.

— نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab)

، شاهد.. نجوم سان جيرمان الجدد يهنئون العالم الإسلامي بعيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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