، النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى ،

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رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال: أتشرف برفع التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهما بموفور الصحة والعافية، وباليمن والمسرات، وبمزيدٍ من العزة والتمكين.
وأضاف: عيد الأضحى المبارك يهلّ علينا للمرة الثانية على التوالي والمملكة ودول العالم تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين واصلت ريادتها العالمية وإرادتها الراسخة في مواجهة هذه الجائحة، وبذلت الغالي والنفيس لتتويج صحة الفرد على هامة كل مواطن أو مقيم، وجعل ذلك على رأس أولوياتها، ومدّ يد العون للدول الأشد تضرراً في بوادر إنسانية غير مستغربة من حكومتنا متبنية روح الإخاء الإنساني، ناشرة القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة.
وثمّن حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على إقامة حج هذا العام، وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم، وإقامة شعيرة الحج بشكل آمن وصحي، في ظل إجراءات احترازية وتدابير وقائية تضمن سلامة الحجاج وأمنهم الصحي، وسط خدمات وإمكانات مهيأة لأداء شعيرة الحج بكل سهولة ومأمونية عالية.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 03:01 PM
قال: حكومة خادم الحرمين واصلت ريادتها في مواجهة الجائحةالنائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى
رفع النائب العام عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعود بن عبد الله المعجب، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال: أتشرف برفع التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد الأمين، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله عليهما بموفور الصحة والعافية، وباليمن والمسرات، وبمزيدٍ من العزة والتمكين.
وأضاف: عيد الأضحى المبارك يهلّ علينا للمرة الثانية على التوالي والمملكة ودول العالم تمر بظروف استثنائية نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، وأن حكومة خادم الحرمين الشريفين واصلت ريادتها العالمية وإرادتها الراسخة في مواجهة هذه الجائحة، وبذلت الغالي والنفيس لتتويج صحة الفرد على هامة كل مواطن أو مقيم، وجعل ذلك على رأس أولوياتها، ومدّ يد العون للدول الأشد تضرراً في بوادر إنسانية غير مستغربة من حكومتنا متبنية روح الإخاء الإنساني، ناشرة القيم والمبادئ الإسلامية الرفيعة.
وثمّن حرص خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على إقامة حج هذا العام، وتمكين حجاج بيت الله الحرام من أداء نسكهم، وإقامة شعيرة الحج بشكل آمن وصحي، في ظل إجراءات احترازية وتدابير وقائية تضمن سلامة الحجاج وأمنهم الصحي، وسط خدمات وإمكانات مهيأة لأداء شعيرة الحج بكل سهولة ومأمونية عالية.
، النائب العام يرفع التهنئة للقيادة بمناسبة حلول عيد الأضحى ،
المصدر : الخليج 365
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