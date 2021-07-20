- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.
ودعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 02:52 PM
بعد تعقيمها.. في إطار الحرص على سلامة المصلين"الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في المدينة
أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح 3 مساجد اليوم، بعد إخلائها مؤقتاً وتعقيمها في منطقة المدينة المنورة، بعد ثبوت 3 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين.
وبلغ مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 164 يوماً 1873 مسجداً.
وأوضحت الوزارة أن المساجد التي جرى تعقيمها احترازياً وإعادة فتحها هي ثلاثة مساجد في منطقة المدينة المنورة.
وبينت أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين، بالإضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة للمساجد.
ودعت المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد.
، "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في المدينة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الشؤون الإسلامية" تعيد افتتاح 3 مساجد في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.