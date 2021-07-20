، اتفاقية بين "ملكية مكة" و"أداء" لتحديد مؤشرات الأجهزة الحكومية ،

محمد بن مسعود - الدمام - العمل على تحسين تجربة الحاج بقياس رضا المستفيدين من القطاعات المعنية

ناقش أمين عام مركز الإدارة الشاملة بالهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة الدكتور بسام غلمان، مع المدير التنفيذي لتجربة المستفيد في المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة" أداء" سعد حمد المقرن، سبل التعاون بين الهيئة الملكية والمركز لتعزيز التكامل بين الجهات الحكومية ذات العلاقة، وقياس أدائها لتحقيق مستهدفات البرامج الاستراتيجية للهيئة الملكية في النطاق الجغرافي لها.

وتحدث الدكتور "غلمان" عن دور الهيئة الملكية في تطوير أداء الأجهزة العامة ذات العلاقة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، متطلعاً إلى تعاون مثمر مع "أداء"؛ لتحديد مؤشرات أداء الجهات الحكومية وتحليلها للوصول للتكامل المطلوب؛ بهدف تحسين تجربة المستفيدين من سكان مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وزوارها.

من جهته، أكد "المقرن" أن "أداء" يعتزم عقد ورش عمل لتدريب العاملين في الأجهزة الحكومية في نطاق مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، والعمل على تحسين تجربة الحاج بقياس رضا المستفيدين من القطاعات المعنية، والخروج بتوصيات والعمل على تنفيذها لتحقيق أهداف الهيئة الساعية للوصول إلى أعلى مستويات الخدمة المقدمة.