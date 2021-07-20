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محمد بن مسعود - الدمام - قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف: إن حركة طالبان الأفغانية تدرك ضرورة إيجاد مخرج سياسي من المأزق الذي وصلت إليه البلاد، وإنها مستعدة لاحتضان حل وسط.
"كابولوف" قال خلال مشاركته في حلقة نقاش افتراضية لمنتدى "فالداي" اليوم الثلاثاء: خلال أكثر من عشرين عامًا شبع الجزء الرئيسي من قيادة طالبان تمامًا من الحرب، ويدرك أنه من الضروري البحث عن حلول سياسية داخلية للمأزق الحالي.
وتابع: "أرى ذلك ليس في تصريحاتهم فقط، ولكن أيضًا في النوايا التي يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة، والتي تنوه باستعدادهم للتسوية السياسية. لكن من الواضح من وجهة نظرهم أن التسوية السياسية يجب أن تطرح عليهم بشكل لائق".
"كابولوف" اعتبر أن استيلاء "طالبان" بالقوة على أفغانستان أمر وارد في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الأفغانية.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 02:55 PMروسيا: قيادة طالبان شبعوا من الحرب ويبحثون عن حلول سياسية للخروج من المأزق الحالي
قال المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون أفغانستان ومدير الإدارة الثانية لآسيا بوزارة الخارجية الروسية، زامير كابولوف: إن حركة طالبان الأفغانية تدرك ضرورة إيجاد مخرج سياسي من المأزق الذي وصلت إليه البلاد، وإنها مستعدة لاحتضان حل وسط.
"كابولوف" قال خلال مشاركته في حلقة نقاش افتراضية لمنتدى "فالداي" اليوم الثلاثاء: خلال أكثر من عشرين عامًا شبع الجزء الرئيسي من قيادة طالبان تمامًا من الحرب، ويدرك أنه من الضروري البحث عن حلول سياسية داخلية للمأزق الحالي.
وتابع: "أرى ذلك ليس في تصريحاتهم فقط، ولكن أيضًا في النوايا التي يتم التعبير عنها بأشكال مختلفة، والتي تنوه باستعدادهم للتسوية السياسية. لكن من الواضح من وجهة نظرهم أن التسوية السياسية يجب أن تطرح عليهم بشكل لائق".
"كابولوف" اعتبر أن استيلاء "طالبان" بالقوة على أفغانستان أمر وارد في حال عدم إحراز تقدم في المفاوضات الأفغانية.
، روسيا: قيادة طالبان شبعوا من الحرب ويبحثون عن حلول سياسية للخروج من المأزق الحالي ،
المصدر : الخليج 365
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