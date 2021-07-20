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هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.
وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.
هجوم بالسكين على رئيس دولة إسلامية أثناء صلاة العيدصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-07-20
هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.
وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442
01:32 PM
هاجمه مسلحان ونُقل من موقع الحادث فورًا وفق "فرانس برس"
هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.
وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.
، هجوم بالسكين على رئيس دولة إسلامية أثناء صلاة العيد ،
المصدر : الخليج 365
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