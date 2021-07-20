، هجوم بالسكين على رئيس دولة إسلامية أثناء صلاة العيد ،

محمد بن مسعود - الدمام - هاجمه مسلحان ونُقل من موقع الحادث فورًا وفق "فرانس برس"

هاجم مسلحان أحدهما يحمل سكينًا، الرئيس المالي المؤقت عاصمي غويتا، الثلاثاء، حسب ما أفادت به وكالة "فرانس برس"، خلال صلاة عيد الأضحى في المسجد الكبير بالعاصمة باماكو.

وفي أعقاب الهجوم، تم نقل الرئيس من مكان الحادث وفقًا للوكالة ذاتها.