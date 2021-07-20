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تنويه مهم من الخدمات الصحية بالجبيل بشأن مواعيد اللقاحات خلال عيد الأضحى

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بوجود خطأ تقني بخصوص منصة "صحتي"، تمثل في إعطاء مواعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك رغم إغلاق مركز اللقاحات خلال إجازة العيد.

وأشار البرنامج إلى أن مركز اللقاحات بالحجاز سيكون مغلقا خلال إجازة العيد، ز أن المواعيد المحجوزة خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولتها إلى يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق أعلن البرنامج أن مركز لقاحات في مركز طب الأسرة بالحجاز سيكون مغلقا مع نهاية دوام يوم الخميس 5 ذي الحجة، على أن يستأنف عمله بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ 15 ذي الحجة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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