شكرا لمتابعة خبر عن تنويه مهم من الخدمات الصحية بالجبيل بشأن مواعيد اللقاحات خلال عيد الأضحى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

أكد برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل، بوجود خطأ تقني بخصوص منصة "صحتي"، تمثل في إعطاء مواعيد خلال أيام عيد الأضحى المبارك رغم إغلاق مركز اللقاحات خلال إجازة العيد.

وأشار البرنامج إلى أن مركز اللقاحات بالحجاز سيكون مغلقا خلال إجازة العيد، ز أن المواعيد المحجوزة خلال هذه الفترة سيتم إعادة جدولتها إلى يوم الأحد المقبل.

وفي وقت سابق أعلن البرنامج أن مركز لقاحات كورونا في مركز طب الأسرة بالحجاز سيكون مغلقا مع نهاية دوام يوم الخميس 5 ذي الحجة، على أن يستأنف عمله بعد إجازة عيد الأضحى بتاريخ 15 ذي الحجة.