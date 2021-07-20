قائد قوات أمن الحج: الطواف متاح في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة

الرياض - محمد عبدالله - أكد قائد قوات أمن الحج اللواء زايد الطويان، أن الطواف متاح الآن في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة، وفقا لـ«الإخبارية».

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد جندت كافة الإمكانات والجهود لتوفير سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام الذين وصلوا اليوم لأداء طواف الإفاضة، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي.

وقال مدير الإدارة العامة للحشود والتفويج بالمسجد الحرام، المهندس أسامة بن منصور الحجيلي، إنه تم التأهب والاستعداد لبدء المرحلة الأولى من تفويج الحجاج لطواف الإفاضة بالمسجد الحرام بجميع أدوار صحن المطاف والمسعى، وتهيئة مواقع تنظيم الحجاج والتي تتسع لنحو 11 ألف حاج لتنظيم دخولهم لأدوار صحن المطاف، والتي ستستمر خلال مرحلتين ليومي العاشر والحادي عشر من ذي الحجة.

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بدء المرحلة الأولى لتفويج الحجاج لأداء طواف الإفاضة