«الصحة العالمية» تُشيد بالتدابير الصحية بموسم الحج لمكافحة كورونا

الرياض - محمد عبدالله - أشاد مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانون، بالتدابير الوقائية والإجراءات الصحية الاحترازية التي اتخذتها المملكة العربية السعودية في موسم الحج هذا العام، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وفي تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، قال أدهانوم: بينما يجتمع المؤمنون لأداء فريضة الحج هذا العام، نرحب بتخطيط الصحة العامة، والخطوات التي اتخذتها السعودية لضمان سلامة الحجاج ومجتمعاتهم خلال جائحة كورونا.

وأتبع ذلك بتغريدة ثانية هنأ فيها المسلمين بعيد الأضحى قائلاً: "عيد مبارك".

وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأمة الإسلامية بعيد الأضحى، متمنيا لها الأمن والاستقرار والسلامة والرخاء، ومشيدا بجهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن والحد من آثار كورونا.

وأضاف الملك سلمان، أنه "وحرصًا منا على سلامة حجاج بيت الله الحرام، وعلى الإسهام في محاصرة هذا الوباء، ومنع انتشاره، فقد اتخذت المملكة مجموعة من الإجراءات التنظيمية والوقائية في موسم حج هذا العام، وفق ما تقتضيه الضوابط والمعايير الصحية العالمية.. وستستمر الجهات الرسمية بالمملكة في تقييم الأوضاع الصحية، واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الصحة العامة بعونه تعالى".