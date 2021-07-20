أمير مكة ونائبه يزوران مقر القيادة بـ«منى» ويطلعان على خطط أمن الحج

الرياض - محمد عبدالله - تفقد أمير منطقة مكة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام في مشعر «منى».

وذكرت إمارة مكة –عبر تويتر- أنَّه كان في استقبال أمير مكة ونائبه، الفريق أول خالد قرار، واطلع الأميران على خطط أمن الحج، وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وتحديث صالة المراقبة.

في السياق ذاته، استمع أمير منطقة مكة ونائبه إلى شرح عن مهام مركز القيادة والتحكم التابع لوزارة الصحة بمستشفى منى، ومركز لعمليات الطوارئ، وتقييم المخاطر ومعالجتها. وكان في استقبالهما وزير الصحة د. توفيق الربيعة، والذي قدم شرحًا عن الحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم.

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