مركز الأرصاد: فرصة لهطول أمطار على المشاعر المقدسة والعظمى 44 مئوية

الرياض - محمد عبدالله - قال المتحدث باسم المركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إنَّ أجواء المشاعِر المقدَّسة اليوم الثلاثاء من غائم إلى غائم جزئيًا، مع درجات حرارة تصل فيها العظمى إلى 44 درجة مئوية والصغرى 20 مئوية.

وأضاف القحطاني في مداخلة هاتفية مع قناة «السعودية» إنَّ الرياح ستكون جنوبية غربية إلى غربية، وتتحوّل ليلًا إلى شمالية غربية، وتبلغ سرعتها حوالي 12 كم/ ساعة.

وأوضح أنَّه بشكل عام فإنَّ الأجواء مستقرة نسبيًّا، وهناك فرصة لتكون السحب على مرتفعات شرق مكة قد تمتدُّ إلى المشاعر المقدسة، والفرصة مهيّأة لهطول أمطار متفرقة اليوم وغدًا الأربعاء على المشاعر.

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