فلكية جدة: اقتران القمر الأحدب بقلب العقرب في سماء السعودية والوطن العربي

الرياض - محمد عبدالله - ذكرت الجمعية الفلكية بجدة، أنَّ سماء السعودية والوطن العربي تشهد بعد غروب الشمس اليوم الثلاثاء وبداية ظلمة الليل، اقتران القمر الأحدب، المتزايد بالنجم قلب العقرب باتجاه الأفق الجنوبي في ظاهرة مشاهدة بالعين المجردة.

وأضافت فلكية جدة –عبر صفحتها على فيسبوك- أنَّ قلب العقرب هو نجم عملاق ضخم أحمر تبلغ كتلته 15 إلى 18 ضعف كتلة الشمس، ويزيد نصف قطره على (448,793,612) كيلومتر، لذلك لو كان قلب العقرب مكان الشمس فإنَّ سطحه سيمتد إلى ما بعد مدار المريخ، وعلى عكس النجوم القزمة الحمراء، فإن عمر النجوم العملاقة قصير وفق المعايير النجمية.

وأوضحت أنّ عمر قلب العقرب يبلغ حوالي 12 مليون سنة فقط، ومع ذلك فهو في خريف عمره، على عكس الشمس التي يبلغ عمرها 4 ونصف مليار سنة وهو متوسط عمرها.

وأشارت فلكية جدة إلى أن اللون الأحمر لقلب العقرب يشير إلى درجة حرارة سطحه المنخفضة التي تبلغ حوالي (3,200) درجة مئوية، هذا على النقيض من درجة حرارة سطح الشمس (5,700) درجة مئوية ذات اللون الأصفر، والأمر يختلف عند مقارنة قلب العقرب مع نجم ساخن جدًا، مثل السماك الأعزل الأبيض المزرق، الذي يتميز بدرجة حرارة سطح تبلغ حوالي (22,100) درجة مئوية.

وأضافت أن النجوم ذات اللون الأحمر التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة نادرة إلى حد ما، وفي الواقع فإنّ كل النجوم الحمراء الساطعة التي نراها في سماء الليل بالعين المجردة هي إما عمالقة حمراء (مثل النجم الدبران) أو عمالقة ضخمه حمراء (مثل النجوم قلب العقرب ومنكب الجوزاء).

اقرأ أيضا:

فلكية جدة: قمر ذي الحجة يصل اليوم إلى لحظة التربيع الأول