خطيب العيد بالمسجد الحرام: أهم دروس الحج وفوائده هو تحقيق التوحيد لله

الرياض - محمد عبدالله - قال الشيخ الدكتور بندر بن عبدالعزيز بليلة، في خطبة عيد الأضحى بالمسجد الحرام، إن أهم دروس الحج وفوائده، وأطيب ثماره وعوائده، هو تحقيق التوحيد وتجريده لله.

وأضاف الشيخ بليلة، أن الأضحية أكمل في صفاتها فهي أفضل، ووقت الأضحية الذي لا تجوز في غيره يبدأ بعد صلاة العيد، وينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر من ذي الحجة.

وتابع، «احمدو الله أيها الحجيج على ما حباكم، واشكروا مولالكم على ما أولاكم، بصون الشعائر والمشاعر، مما هو خادش لها أو ضائر». وأضاف: «إن يومكم هذا يوم عظيم، وجزء زمني كريم، إنه يوم النحر، يوم الحج الأكبر».

وأشار الشيخ بليلة في خطبته إلى أن في العيد صلةٌ توصل، وهجرٌ يهجر، وكسرٌ يجبر، وعملٌ صالح يبذل.

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