بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة العيد في جامع الإمام تركي

الرياض - محمد عبدالله - أدى أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، صلاة عيد الأضحى_المبارك مع جموع المصلين في جامع الإمام تركي بن عبدالله.

يذكر أن المصلين أدوا صباح اليوم، صلاة عيد الأضحى المبارك في المسجد الحرام، وفي المسجد النبوي، وفي مختلف أنحاء المملكة، وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وكان خادم الحرمين الشريفين قال –عبر حسابه على تويتر- : «نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر».

وتابع «ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا... ووكل عام وأنتم بخير».

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