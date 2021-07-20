سيول نجران تغرق الشوارع وتهدم الأحواش

هطلت أمطار غزيرة على منطقة «نجران» والمحافظات الشمالية، سالت إثرها الأودية والشعاب، بينما تسببت مياه السيول في إغلاق مدخل حي «رير» السكني وحي «الحمر» وبعض الطرقات.

في حين أحدثت مياه الأمطار تجمعات في الشوارع وداخل الأحياء.

وقال المواطن حسن آل منصور إن حي «الحشرج» في «رجلا» يفتقد إلى مشروع تصريف مياه الأمطار، حيث تسببت السيول في هدم أحواش سكان الحي.

بينما تداول المغردون صورا ومقاطع فيديو لتجمع مياه الأمطار في الشوارع مع حساب «أمانة نجران» في «تويتر»، معربين عن تذمرهم من تكرار تجمع المياه خلال موسم هطول الأمطار.

من جهتها، أكدت أمانة نجران تسخير إمكاناتها ميدانيا، لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار، وفق خطة الطوارئ، من خلال وجود ميداني للفرق، لمعالجة أي طارئ عند هطول الأمطار.

ودعت الأمانة سالكي الطرق إلى توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات السلامة، والابتعاد عن المخاطر، وفي حالات تجمع مياه الأمطار والطوارئ عليهم التواصل عبر خدمة البلاغات على الرقم «940».