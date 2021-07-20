900 ألف رسالة توعوية لضيوف الرحمن

كما بثت الأمانة العامة للتوعية الإسلامية في العاشر من ذي الحجة (عيد الأضحى) أكثر من 180 ألف رسالة، تضمنت بيان أعمال يوم النحر، والتهنئة بمناسبة حلول عيد الأضحى.
وستواصل الوزارة إرسال الرسائل النصية التوعوية فيما تبقي من أيام الحج، تزامنا مع مراحل الحج، وما يحتاجه الحاج من معلومات شرعية في أحكام المناسك اليومية، إلى جانب بث عدد من الرسائل التوعوية، لحث الحجاج على اتباع الإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.
من جهتهم، أشاد حجاج بيت الله الحرام بالجهود الكبيرة التي تقدمها قيادة المملكة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن، مشيدين بجهود وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في نشر العلم الصحيح، وإسهامها في توعية الحجاج وإرشادهم من خلال التقنية الحديثة والإعلام الجديد.
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