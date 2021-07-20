الفيصل ونائبه يتفقدان المشاعر

دى مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في المسجد الحرام. عقب ذلك، استقبل أمير منطقة مكة المكرمة ونائبه، في قصر الضيافة بالعاصمة المقدسة، أئمة وخطباء المسجد الحرام، حيث هنأهم سموه بعيد الأضحى المبارك، سائلا الله أن يتم على ضيوف الرحمن حجهم، وأن يتقبل منهم مناسكهم. ثم قام الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن سلطان بجولة تفقدية في عدد من المواقع بمشعر «منى»، للاطمئنان على سير العمل، والخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

شملت الجولة مركز القيادة والتحكم، التابع لوزارة الصحة في مستشفى منى الطوارئ، حيث كان في استقبالهما وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، الذي قدم شرحا للحالة الصحية لضيوف الرحمن والخدمات المقدمة لهم، ودور المركز الذي يعمل بمنزلة حلقة وصل بين مختلف الإدارات المعنية، حيث يشرف على تأهب الشؤون الصحية بالمنطقة، لمواجهة مهددات الصحة العامة، ويترأس الترصد الصحي، لمواجهة هذه المهددات. كما أنه يقيم المخاطر ويعالجها قبل وفي أثناء وقوعها.

وزار ‏أمير منطقة مكة ونائبه مركز القيادة والسيطرة التابع للأمن العام في مشعر «منى»، وكان في استقبالهما مدير الأمن العام، الفريق أول خالد قرار، الذي أطلع سموهما على خطط أمن الحج، وتوسعة مقر الأمن العام بمنى، وأعمال تحديث صالة المراقبة التليفزيونية التي تم رفع طاقتها التشغيلية، ووفرت لها أحدث الإمكانات التقنية.