موبايلي تهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك

وثمن المهندس البدران الجهود المبذولة لتيسير الحج في ظل جائحة «كورونا»، وتوجيهات القيادة الرشيدة بتقديم أفضل الخدمات والتسهيلات لحجاج بيت الله، لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.
ونوه «البدران» بجهود القيادة في الاهتمام بصحة المواطن والمقيم، مؤكدا أن المملكة جعلت صحة الإنسان على رأس اهتماماتها، وترجمت ذلك من خلال الإجراءات التي اتخذتها، وتوجت بنتائج مبهرة، حيث حلت المملكة أخيرا بالمركز الأول عالميا في استجابة الحكومة ورواد الأعمال لجائحة «كورونا».
وأشاد «البدران» بدعم القيادة اللامحدود الذي أسهم في تميز المملكة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتقدمها مراتب متعددة في شتى المجالات.
وفي ختام تصريحه، دعا «البدران» الله أن يتقبل من الحجاج سعيهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة العزيزة على الشعب السعودي بوافر الصحة والعافية تحت ظل قيادتنا الرشيدة.
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