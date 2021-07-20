مستشفى متنقل لمواقع الحشود في المشاعر

تقدم وزارة الصحة، ممثلة في لجنة الطوارئ والطب الميداني، الخدمات الطبية الطارئة في الميدان، وتعمل، خلال موسم الحج، على خطط الطوارئ التي تتضمن عملية تمركز مجموعة من الإسعافات الميدانية كمستشفى ميداني متنقل، وتتركز في ساحات مسجد «نمرة»، ويقوم عليها تجهيز طبي متكامل مدرب على علاج الحالات الشائعة خلال موسم الحج، من أزمات تنفسية وقلبية وإجهاد حراري، التي لم تحدث إلا حالات بسيطة. فكرة «المستشفى المتنقل» تأتي من خلال عملية التمركز، للوصول إلى أماكن حسب معايير محددة، بينما يتم تمركز «الباص الإسعافي» في الكثافة العالية، حيث إن الفكرة تقوم على تقديم الخدمات الطبية للحالات الحرجة. يتكون «الباص الإسعافي» من أسرة عناية مركزة، لتقديم الخدمات العلاجية، التي يقوم عليها طاقم طبي ذو تخصصات مختلفة، ويتم تدريبهم لمواسم الحج علي كيفية التعامل مع الحالات الشائعة مثل الإنعاش والإجهاد الحراري.



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