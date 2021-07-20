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الحجرف : ما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن شرف عظيم

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الدمام - شريف احمد - أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. وأكد معاليه أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبناؤه ملوك المملكة رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما رفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الحكومة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة نجاح موسم حج عام 1442هـ، الذي جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة ، مقدرا في الوقت نفسه قرار المملكة في تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة بما يتناسب مع المتطلبات الصحية التي فرضتها الجائحة , مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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