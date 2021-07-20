شكرا لقرائتكم خبر عن الحجرف : ما تقدمه المملكة من خدمات ورعاية لضيوف الرحمن شرف عظيم والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف بالجهود الكبيرة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - تجاه خدمة المشاعر المقدسة وضيوف الرحمن من حجاج ومعتمرين. وأكد معاليه أن خدمة الحرمين الشريفين شرف عظيم ومسؤولية كبيرة تنهض بأدائها المملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وأبناؤه ملوك المملكة رحمهم الله جميعا، وصولا إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - سائلا المولى عز وجل أن يجزيهم عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. كما رفع التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - وإلى الحكومة الرشيدة والشعب السعودي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وبمناسبة نجاح موسم حج عام 1442هـ، الذي جاء في ظل ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، مقدرا في الوقت نفسه قرار المملكة في تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة تضمن إقامة هذه الفريضة المباركة بما يتناسب مع المتطلبات الصحية التي فرضتها الجائحة , مثمنا الجهود الكبيرة التي يقوم بها جميع العاملين في القطاعات المختلفة المشرفة على تنظيم حج هذا العام.