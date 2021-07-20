4 نصائح صحية واحترازية عند ذبح الأضحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت وزارة الصحة العديد من النصائح الاحترازية عند بدء فعاليات الأضاحي، لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أنه يجب اتباع النصائح التالية عند التعامل مع الأضاحي:

نصائح عند ذبح الأضحية:

ـ لا تشارك في توزيع الأضحية إذا كانت لديك أعراض عدوى، مثل (كحة – التهاب في الحلق – ارتفاع في درجة الحرارة).

ـ غط الأنف والفم بمنديل عند العطاس.

ـ اغسل يديك قبل تقطيع الأضحية وعقمهما.

ـ احرص على وجود مسافة آمنة بينك وبين الجميع.

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