أمير الشرقية يؤدي صلاة عيد الأضحى مع جموع المصلين بالدمام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - الشرقية

أدى الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية صباح اليوم الثلاثاء صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين بمدينة الدمام.

الدويش يؤم المصلين في صلاة عيد الأضحى:

وأم المصلين فضيلة الشيخ عمر بن فيصل الدويش والذي ذكر المصلين في خطبة صلاة العيد بفضائل العشر من ذي الحجة والأعمال الصالحة التي يشترك فيها حجاج بيت الله مع المقيمين في أوطانهم وأحكام الأضحية وأهميتها.

كما أوصى بالتزود بتقوى الله وإفراده بالعبادة والمحافظة على أركان الدين والحث على لزوم السمع والطاعة لولاة الأمر وبه صلاح الدين والدنيا وأن على الإنسان تذكر الموت والرحيل من هذه الدنيا الفانية وعدم الركون إليها.

حضر صلاة عيد الأضحى الأمير فهد بن عبدالله بن جلوي المشرف العام على التطوير الإداري والتقنية بإمارة المنطقة الشرقية والأمير نواف بن بندر بن فرحان والشيخ صالح اليوسف القاضي بمحكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، والشيخ منصور بن عتيق رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة الشرقية، وأمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية المساعد للحقوق تركي التميمي، وقائد المنطقة الشرقية اللواء الركن سعيد أبو عساف، ومدير مباحث المنطقة الشرقية اللواء أحمد العيسى ومدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء عبدالله بن محمد القريش، وعدد من المسؤولين وجمع من أهالي المنطقة الشرقية.



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