توقعات بهطول أمطار على المشاعر المقدسة ومنى تسجل 32 مئوية 

الرياض - محمد الوسيري - 2021-07-20

متابعات الخليج 365 - واس

توقع المركز الوطني للأرصاد خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس غائماً جزئياً على مكة المكرمة مع احتمالية هطول أمطار رعدية على المشاعر المقدسة.

درجات الحرارة:

وأشار المركز عبر موقعه الإلكتروني، إلى أن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرمة 31 درجة، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى غربية تتحول ليلاً شمالية غربية إلى شمالية شرقية، بسرعة 12-32 كم/ساعة تصل إلى 42كم/ساعة أو أكثر، فيما وصلت درجة الحرارة في منى إلى 32, ومزدلفة 31.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، جازان، عسير والأجزاء الجنوبية من منطقة الرياض، كذلك تكون الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية من خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق الباحة، الشرقية، الرياض ومكة المكرمة تمتد إلى المدينة المنورة، بينما تنشط الرياح على شمال ووسط وشرق المملكة مما تتسبب في إثارة الأتربة والغبار.



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