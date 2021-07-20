شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية - حفظه الله - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال سموه: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.

كما رفع سموه، التهنئة، لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله ورعاه - بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالخير والنماء والازدهار.