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رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالخير والنماء والازدهار.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:46 AM
سائلاً المولى أن يعيدها على الوطن باليمن والخير والبركاتوزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك
رفع الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، باسمه ونيابة عن منسوبي الوزارة مدنيين وعسكريين، التهنئة، لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود القائد الأعلى لكافة القوات العسكرية -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وقال: أتشرف برفع أسمى آيات التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلاً المولى عز وجل أن يعيدها على خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- وعلى الوطن باليمن والخير والبركات، وأن يحفظ بلادنا ويديم عزها وأمنها واستقرارها في ظل قيادته الحكيمة.
كما رفع التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله ورعاه- بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، سائلاً المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه باليمن والبركات، وعلى بلادنا بالخير والنماء والازدهار.
، وزير الحرس الوطني يهنئ القيادة بعيد الأضحى المبارك ،
المصدر : الخليج 365
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