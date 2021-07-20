محمد بن مسعود - الدمام - قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:30 AM قال: مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة الباحة، يتضمن هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية.

ويشمل التنبيه الذي يستمر إلى الساعة التاسعة مساءً، مدينة الباحة، ومحافظات الحجرة، العقيق، القرى، المخواة، المندق، بلجرشي، بني حسن، غامد الزناد، قلوة، والأجزاء المجاورة لها. الكلمات المفتاحية

، الوطني للأرصاد: أمطار رعدية على الباحة تتواصل حتى 9 مساء ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه