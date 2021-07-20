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أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطة المعتمدة لحج هذا العام.
وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول، اتباعًا للضوابط والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:27 AM
توزيع الكثافات من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأولالبسامي: خطط تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطط المعتمدة
أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطة المعتمدة لحج هذا العام.
وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول، اتباعًا للضوابط والإجراءات الصحية والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.
، البسامي: خطط تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطط المعتمدة ،
المصدر : الخليج 365
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