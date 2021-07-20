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البسامي: خطط تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطط المعتمدة

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محمد بن مسعود - الدمام - توزيع الكثافات من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطة المعتمدة لحج هذا العام.

وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة الأنباء أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول، اتباعًا للضوابط والإجراءات الصحية ‏والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.

20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 11:27 AM

توزيع الكثافات من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول

البسامي: خطط تفويج حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطط المعتمدة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي، أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقًا للخطة المعتمدة لحج هذا العام.

وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول، اتباعًا للضوابط والإجراءات الصحية ‏والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.

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المصدر : الخليج 365

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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