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تفاعلت الجهات ذات الاختصاص مع خبر نشرته "الخليج 365" مساء أمس تحت عنوان "بالفيديو.. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر" كشفت خلاله مطالب الأهالي وما سببته الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج من جرف طريق (النايفية- الأفلاج) وعزل العديد من المراكز والهجر الواقعة على الطريق؛ مما دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.
وأظهرت خلاله مطالب المواطن سعد بن محسن العرجاني الذي وثّق فيديو كشف عن ضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق، ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.
وعليه وثق نفس المواطن اليوم فيديو عن مباشرة الجهات المختصة الطريقَ؛ لإعادة تأهيله وعبر المركبات من خلاله.
فيما ثمّنت عددًا من الأهالي لـ"الخليج 365" نقلها لمعاناتهم وتفاعل الجهات ذات الاختصاص مع مطالبهم.
20 يوليو 2021 - 10 ذو الحجة 1442 10:59 AM
كشفت خلاله مطالب الأهالي وما سببته الأمطار التي شهدتها المحافظة من جرف وعزلبالفيديو.. تفاعلًا مع "الخليج 365" العمل على إعادة تأهيل طريق "النايفية- الأفلاج"
تفاعلت الجهات ذات الاختصاص مع خبر نشرته "الخليج 365" مساء أمس تحت عنوان "بالفيديو.. السيول تجرف طريق النايفية- الأفلاج وتعزل المراكز والهجر" كشفت خلاله مطالب الأهالي وما سببته الأمطار التي شهدتها محافظة الأفلاج من جرف طريق (النايفية- الأفلاج) وعزل العديد من المراكز والهجر الواقعة على الطريق؛ مما دفع الأهالي إلى سلك طريق الغيل لأجل الوصول إلى ليلى.
وأظهرت خلاله مطالب المواطن سعد بن محسن العرجاني الذي وثّق فيديو كشف عن ضرورة تحرك الجهات ذات الاختصاص بسرعة معالجة الطريق، ووضع علامات تحذيرية تحسبًا لوقوع حوادث لا قدر الله.
وعليه وثق نفس المواطن اليوم فيديو عن مباشرة الجهات المختصة الطريقَ؛ لإعادة تأهيله وعبر المركبات من خلاله.
فيما ثمّنت عددًا من الأهالي لـ"الخليج 365" نقلها لمعاناتهم وتفاعل الجهات ذات الاختصاص مع مطالبهم.
، بالفيديو.. تفاعلًا مع "الخليج 365" العمل على إعادة تأهيل طريق "النايفية- الأفلاج" ،
المصدر : الخليج 365
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