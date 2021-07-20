شكرا لمتابعة خبر عن ‏قائد قوات أمن ‎الحج: الطواف متاح الآن في جميع الأدوار وفق الخطة المعتمدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - منى (صدى):

أكد قائد القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة اللواء محمد البسامي أن خطط تفويج ضيوف الرحمن إلى المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة تسير وفقاً للخطة المعتمدة لحج هذا العام .

وأوضح اللواء البسامي في تصريح لوكالة الانباء السعودية أنه تم توزيع الكثافات القادمة من الحجاج إلى المسجد الحرام على صحن المطاف والدور الأرضي والدور الأول ، اتباعاً للضوابط والإجراءات الصحية ‏والوقائية المعتمدة لحج هذا العام.