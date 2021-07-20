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إغلاق صحن الطواف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني

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الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الجهات المعنية، منذ قليل، عن إغلاق حصن المطاف، وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني.

وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد جهزت مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها.

ويأتي ذلك بمشاركة 60 موظفاً عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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