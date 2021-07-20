شكرا لمتابعة خبر عن إغلاق صحن الطواف وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أعلنت الجهات المعنية، منذ قليل، عن إغلاق حصن المطاف، وتوجيه الحجاج إلى الدور الثاني.

وكانت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد جهزت مسارات الحشود في صحن المطاف وفق الآلية المخطط لها.

ويأتي ذلك بمشاركة 60 موظفاً عملوا على تنظيم حركة الفوج الأول من ضيوف الرحمن وتوزيعهم على المسارات المخصصة للطواف، لتحقيق التباعد الجسدي فيما بينهم، وتيسير أداء نُسك الطواف.