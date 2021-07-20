شكرا لمتابعة خبر عن الملك سلمان: نحمد الله الذي أكرمنا بخدمة الحرمين.. مستبشرين الخير في قادم أيامنا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز "نحمد الله سبحانه الذي أكرمنا بخدمة الحرمين الشريفين، وإن ذلك لأكبر النعم التي حبانا الله بها، مستشعرين مقاصد الشريعة في حفظ النفس وحمايتها من كل ضرر"

‏وأضاف الملك سلمان : مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يرفع عنَّا والعالم كل مكروه، مستبشرين الخير في قادم أيامنا. وكل عام وأنتم بخير.

وفي وقت سابق، جه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله -، كلمة لحجاج بيت الله الحرام والمُرابطين والمرابطات في مواجهة المخاطر، والأزمات والمواطنين والمقيمين وعموم المسلمين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك.