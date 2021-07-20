شكرا لمتابعة خبر عن سبب تسمية يوم النحر بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضحت رئاسة شؤون الحرمين، سبب تسمية يوم النحر، بذلك الأسم حيث أطلق العلماء على يوم النحر اسم يوم الحج الأكبر وذلك لكثرة الأعمال العظيمة التي تؤدي.

وذكرت رئاسة شؤون الحرمين أن هذه الأعمال تضمنت " الوقوف بمزدلفة ورمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة وصلاة العيد والحلق وذبح الهدي والأضاحي".

وأضافت أن النحر من أعظم الأعمال عند الله سبحانه والتي تؤدي بعد صلاة العيد حيث سمي بيوم النحر لما يجري فيه من نحر الهدى والأضاحي وهو أول أيام عيد الأضحى المبارك

وأشارت إلى أن أعمال غير الحجاج في يوم النحر " صلاة عيد الأضحى وذبح الأضاحي والتكبير في العيد".