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بالفيديو.. حاجة مصرية: المملكة من أكثر الدول التي حرصت على اتباع النظم

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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لمس الحجاج ما قدمته المملكة من خدمات جبارة وتسهيلات متنوعة لحجاج بيت الله الحرام، والتي ليست بغريبة على حكومة بلاد الحرمين الشريفين، التي سخرها الله لخدمة حجاج بيته العتيق من كل حدبٍ وصوب.

وعبرت حاجة مصرية سماح سلمان عن سعادتها بعد رمي الجمرات مشاعري لا توصف باختياري لأداء الحج العام الحالي وسط إجراءات تنظيمية لكل الأمور.

وأضافت الحاجة المصرية أن " التنظيم أكثر من رائع ، والمملكة بذلت جهد مكثف بتكاتف جميع المؤسسات بها"، مؤكدة أن المملكة من أكثر دول العالم التي حرصت على اتباع النظم.

وقدمت الحاجة الشكر للمملكة العربية على كل ما قدمته لحجاج بيت الله الحرام, وعلقت قائلة "ربنا يجزي القائمين على خدمة الحجاج ألف خير ويديم الأمن والأمان في المملكة وندعو الجميع بأن نلتزم بالتعليمات والإرشادات ".

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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