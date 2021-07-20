شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. حاجة مصرية: المملكة من أكثر الدول التي حرصت على اتباع النظم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

لمس الحجاج ما قدمته المملكة من خدمات جبارة وتسهيلات متنوعة لحجاج بيت الله الحرام، والتي ليست بغريبة على حكومة بلاد الحرمين الشريفين، التي سخرها الله لخدمة حجاج بيته العتيق من كل حدبٍ وصوب.

وعبرت حاجة مصرية سماح سلمان عن سعادتها بعد رمي الجمرات مشاعري لا توصف باختياري لأداء الحج العام الحالي وسط إجراءات تنظيمية لكل الأمور.

وأضافت الحاجة المصرية أن " التنظيم أكثر من رائع ، والمملكة بذلت جهد مكثف بتكاتف جميع المؤسسات بها"، مؤكدة أن المملكة من أكثر دول العالم التي حرصت على اتباع النظم.

وقدمت الحاجة الشكر للمملكة العربية السعودية على كل ما قدمته لحجاج بيت الله الحرام, وعلقت قائلة "ربنا يجزي القائمين على خدمة الحجاج ألف خير ويديم الأمن والأمان في المملكة وندعو الجميع بأن نلتزم بالتعليمات والإرشادات ".