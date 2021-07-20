شكرا لمتابعة خبر عن محافظ أملج يتقدم المصلين في صلاة العيد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تقدم محافظ أملج، نايف بن كميخ المريخي، جموع المصلين في صلاة عيد الأضحى المبارك، بجامع عمر بن الخطاب.

وأدى جموع المصلين صلاة العيد بعدد من جوامع المحافظة، وسط تشديد للاجراءات الوقائية لضمان سلامة المصلين، بتوجيهات ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك.

من جهته رفع "المريخي" بإسمه ونيابة عن أهالي محافظة أملج والقرى والهجر التابعة لها، أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولمقام سمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، والأسرة الحاكمة والشعب السعودي الكريم بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك مهنئاً الجميع بالعيد السعيد.